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Курганец расправился с сожителем сестры и сбросил труп в выгребную яму24 января в 13:42

  • Текст

Его мать взяла вину на себя.

В Целинном районе задержали 29-летнего местного жителя по подозрению в убийстве 54-летнего мужчины.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Курганской области, преступление было совершено еще 6 января. Молодой человек расправился с сожителем сестры, а труп сбросил в выгребную яму, которая находится в огороде дома.

Утром 23 января в полицию с повинной явилась мать злоумышленника. Женщина была ранее судима. Она заявила, что убила сожителя дочери.

Однако в ходе проверки была установлена причастность ее сына к преступлению. Он признал вину. В настоящее время решается вопрос об аресте молодого человека и предъявлении ему обвинения.

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