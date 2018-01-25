Потерпевший скончался.

В Ишимском районе задержали 57-летнего местного жителя по подозрению в избиении до смерти приятеля.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области, преступление было совершено 17 января в селе Тоболово. Компания мужчин выпивала в доме на улице Гагарина. После застолья двое приятелей, шедшие домой, поссорились. Один из них начал оскорблять другого. Последний избил товарища и проводил его домой.

Спустя некоторое время потерпевший скончался. Его тело обнаружили на следующий день.