И сел на 3,5 года.

Кудымкарский горсуд вынес приговор 20-летнему югорчанину, признав его виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Он проведет 3,5 года в колонии общего режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

Ранее судимый юноша жил в Кудымкаре вместе со своей знакомой и ее 23-летним братом. В ноябре 2017 года молодые люди повздорили, и югорчанин вонзил осколок стекла оппоненту в живот.