Челябинский педофил-маньяк сел на 16 лет24 января в 17:19
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Его частично оправдали.
24 января Уральский окружной военный суд вынес приговор 40-летнему магнитогорцу Виталию Лобанову, признав его виновным в убийстве пенсионерки и надругательстве над 10 мальчиками. Он проведет 16 лет в колонии строгого режима, пишет 74.ru.
По данным следствия, Лобанов начал преступную деятельность в 1996 году, когда проходил службу в армии. Он убил в Калуге 82-летнюю женщину: ворвался к пенсионерке в дом, забил ее молотком, похитил 100 тысяч рублей и скрылся.
В последующие годы он надругался над несколькими детьми. Следствие также полагало, что в 2004 и 2008 годах мужчина расправился с двумя школьниками 9 и 14 лет. Однако суд оправдал его по этим эпизодам. После того, как приговор вступит в силу, прокуратура направит уголовное дело об убийстве малолетних в СКР - для предварительного расследования.
Гособвинение просило для Лобанова 25 лет колонии строгого режима, передает "Уралинформбюро".
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