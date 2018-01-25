Его частично оправдали.

24 января Уральский окружной военный суд вынес приговор 40-летнему магнитогорцу Виталию Лобанову, признав его виновным в убийстве пенсионерки и надругательстве над 10 мальчиками. Он проведет 16 лет в колонии строгого режима, пишет 74.ru.

По данным следствия, Лобанов начал преступную деятельность в 1996 году, когда проходил службу в армии. Он убил в Калуге 82-летнюю женщину: ворвался к пенсионерке в дом, забил ее молотком, похитил 100 тысяч рублей и скрылся.

В последующие годы он надругался над несколькими детьми. Следствие также полагало, что в 2004 и 2008 годах мужчина расправился с двумя школьниками 9 и 14 лет. Однако суд оправдал его по этим эпизодам. После того, как приговор вступит в силу, прокуратура направит уголовное дело об убийстве малолетних в СКР - для предварительного расследования.

Гособвинение просило для Лобанова 25 лет колонии строгого режима, передает "Уралинформбюро".

Ранее по теме:

Гособвинение запросило для челябинского педофила-маньяка 25 лет "строгача"