Его арестовали.

В Кудымкаре арестован 49-летний местный житель. Его подозревают в убийстве.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, преступление было совершено вечером 20 января. По версии следствия, пьяный мужчина гостил у 32-летнего племянника. Из личной неприязни он ударил родственника ножом в грудь. Тот скончался на месте.

В ближайшие дни пермяку будет предъявлено обвинение.

Следует отметить, что ранее он был судим за аналогичное преступление. Мужчина вышел из колонии в сентябре 2017 года.