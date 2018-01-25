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Облсуд отправит Цыбко к врачам из-за опухоли24 января в 18:01

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Для прохождения медосвидетельствования.

24 января Челябинский облсуд приобщил к материалам дела заключение врача-нейрохирурга, который обнаружил у осужденного экс-сенатора Константина Цыбко опухоль.

"Согласно данному документу, у осужденного имеется объемное внемозговое образование, которое увеличилось в размерах от 2015 к 2017 году. По мнению врача, с большой долей вероятности данное образование является доброкачественным, однако исключить его злокачественность полностью невозможно без проведения дополнительных обследований. Из заключения следует, что имеющееся у осужденного заболевание включено в перечень препятствующих содержанию осужденного под стражей", - сообщила "Уралинформбюро" официальный представитель суда Евгения Нациевская.

Судья намерен инициировать обсуждение вопроса о прохождении Цыбко судебно-медицинского освидетельствования. Он находится в компетенции ГУФСИН России по Челябинской области.

Следующее заседание суда состоится 5 февраля.

В августе 2017 года Озерский горсуд вынес приговор Константину Цыбко, признав его виновным во взяточничестве в особо крупном размере. Экс-сенатора оправили в колонию на 9 лет и выписали штраф в 70 миллионов рублей.

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