За похищение человека.

24 января Железнодорожный райсуд Екатеринбурга арестовал криминального авторитета Андрея Овчинникова по кличке Овчина.

"Овчинникова арестовали на 12 суток - до 2 февраля. Его подозревают в похищении человека", - сообщила "Уралинформбюро" официальный представитель суда Ирина Седяева.

В пресс-службе свердловского СУ СКР от комментариев воздерживаются.

Тем временем местные СМИ пишут о том, что Овчинников причастен к похищению бизнесмена Анатолия Плетухова в октябре 2017 года (владеет автостоянкой на улице Гражданской). Изначально следствие полагало, что коммерсант убит, но эта информация не подтвердилась.

Следует отметить, что Овчинников в начале 1990-х годов был одним из главных авторитетов в преступном мире Урала. Его бандитскую группу относили к категории "отморозков", и действовала она автономно от других уральских преступных группировок. В 1995 году Овчинникова оправили за решетку на 10 лет, однако выйдя на свободу, он предпринял попытки вновь поднять свой авторитет.

В 2006 году его вновь отправили за решетку по обвинению в попытке захватить Шарташский рынок.