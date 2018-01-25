В Екатеринбурге арестовали вора в законе Андрея ОвчинниковаСегодня в 09:29
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За похищение человека.
24 января Железнодорожный райсуд Екатеринбурга арестовал криминального авторитета Андрея Овчинникова по кличке Овчина.
"Овчинникова арестовали на 12 суток - до 2 февраля. Его подозревают в похищении человека", - сообщила "Уралинформбюро" официальный представитель суда Ирина Седяева.
В пресс-службе свердловского СУ СКР от комментариев воздерживаются.
Тем временем местные СМИ пишут о том, что Овчинников причастен к похищению бизнесмена Анатолия Плетухова в октябре 2017 года (владеет автостоянкой на улице Гражданской). Изначально следствие полагало, что коммерсант убит, но эта информация не подтвердилась.
Следует отметить, что Овчинников в начале 1990-х годов был одним из главных авторитетов в преступном мире Урала. Его бандитскую группу относили к категории "отморозков", и действовала она автономно от других уральских преступных группировок. В 1995 году Овчинникова оправили за решетку на 10 лет, однако выйдя на свободу, он предпринял попытки вновь поднять свой авторитет.
В 2006 году его вновь отправили за решетку по обвинению в попытке захватить Шарташский рынок.
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