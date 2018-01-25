Его переехал трактор.

В отношении разнорабочего Шуховского полигона ТБО в Кургане возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности". Он находится под подпиской о невыезде, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Курганской области.

Трагедия произошла в ноябре 2017 года. Подозреваемый управлял гусеничным трактором. Не убедившись в отсутствии поблизости людей, он наехал на коллегу. Тот скончался на месте.

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