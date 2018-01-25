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Пермяк сел на 3,5 года за истязание маленьких детейСегодня в 10:34

  • Текст

Сожительницы.

Суд вынес приговор 35-летнему жителю Чайковского, признав его виновным в истязании малолетних детей. Он проведет 3 года 7 месяцев в колонии общего режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Мужчина издевался над двумя детьми сожительницы с июня по сентябрь 2017 года. Школьники 8 и 9 лет испытывали физические и психические страдания, которые сопровождались чувствами унижения, обиды и страха.

Приговор в силу не вступил.

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