Сожительницы.

Суд вынес приговор 35-летнему жителю Чайковского, признав его виновным в истязании малолетних детей. Он проведет 3 года 7 месяцев в колонии общего режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Мужчина издевался над двумя детьми сожительницы с июня по сентябрь 2017 года. Школьники 8 и 9 лет испытывали физические и психические страдания, которые сопровождались чувствами унижения, обиды и страха.

Приговор в силу не вступил.