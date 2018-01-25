Припаркованную у здания ОМВД.

В Октябрьском районе следователи возбудили уголовное дело в отношении экс-полицейского. Его подозревают в неправомерном завладении автомобиля без цели хищения.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, преступление было совершено в ночь на 14 января. Подозреваемый, занимая на тот момент должность кинолога, угнал машину коллеги. Авто было припарковано у здания районного ОМВД.

По факту была проведена служебная проверка. Угонщика уволили из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.