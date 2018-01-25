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Троих узбеков подозревают в похищении азербайджанцаСегодня в 11:00

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После избиения он умер в больнице.

Троих узбекистанцев в Санкт-Петербурге задержали по подозрению в похищении человека. Оперативники считают, что злоумышленники напали на гражданина Азербайджана, избили его и в багажнике машины вывезли в область, где оставили умирать.

По версии следствия, гражданин Узбекистана Шерзод Кадиров испытывал неприязнь к 29-летнему пострадавшему. Задержанный подговорил двоих земляков, чтобы те помогли ему "провернуть" похищение, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

4 января 2018 года злоумышленники напали на азербайджанца, положили его в багажник машины и вывезли во Всеволожский район Ленинградской области. Там они избили мужчину, после чего выбросили на обочину дороги и уехали. Ночью 5 января потерпевшего обнаружил проезжавший мимо дачник. Он доставил мужчину в больницу, где тот умер.

Сейчас решается вопрос об аресте подозреваемых и предъявлении им обвинения. Расследование продолжается.

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