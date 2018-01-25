Троих узбеков подозревают в похищении азербайджанцаСегодня в 11:00
- Текст
После избиения он умер в больнице.
Троих узбекистанцев в Санкт-Петербурге задержали по подозрению в похищении человека. Оперативники считают, что злоумышленники напали на гражданина Азербайджана, избили его и в багажнике машины вывезли в область, где оставили умирать.
По версии следствия, гражданин Узбекистана Шерзод Кадиров испытывал неприязнь к 29-летнему пострадавшему. Задержанный подговорил двоих земляков, чтобы те помогли ему "провернуть" похищение, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.
4 января 2018 года злоумышленники напали на азербайджанца, положили его в багажник машины и вывезли во Всеволожский район Ленинградской области. Там они избили мужчину, после чего выбросили на обочину дороги и уехали. Ночью 5 января потерпевшего обнаружил проезжавший мимо дачник. Он доставил мужчину в больницу, где тот умер.
Сейчас решается вопрос об аресте подозреваемых и предъявлении им обвинения. Расследование продолжается.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 13:08
Людмила Сенчина умерла после продолжительной болезни
В одной из больниц Санкт-Петербурга.Сегодня в 13:06
Театр эстрады станет "броневиком" для Грудинина в Екатеринбурге
На один вечер.Сегодня в 12:57
На Южном Урале ребенок едва не сжег мать
У женщины ожоги 60% тела.Сегодня в 12:48
На борту пропавшего в Японском море судна были уральцы
Уроженцы Свердловской и Челябинской областей.Сегодня в 12:33
"Уральские авиалинии" налетали миллион часов
На самолетах Airbus.Сегодня в 12:28
В Зауралье в огне погибли три человека
Проводится проверка.Сегодня в 12:26
Екатеринбургскую улицу спасают от потопа насосами
Рванул 500-миллиметровый водовод.Сегодня в 12:09
Тюменец с сыном вымогал у бизнесменов четыре миллиона
И обстреливал их машины.Сегодня в 12:05
Свердловские власти назвали причину аварии в Мартюше
Изношенные сети.Сегодня в 12:03
КМЭЗ наращивает мощности электролизного цеха
В рамках модернизации производства.Сегодня в 11:53
Не сыграет, но побегает: Шипулин примет участие в престижном марафоне
В Альпах.Сегодня в 11:49
Экс-медика сборной США по гимнастике отправили в тюрьму на 175 лет
За сексуальное насилие.Сегодня в 11:45
В Магнитогорске директор цирка попался на взятке
Его задержали.Сегодня в 11:23
Водоводы Екатеринбурга поразил "эффект домино"
Улица Белинского превратилась в каток.Сегодня в 11:10
Присяжные признали челябинку виновной в убийстве полугодовалой дочери
И не заслуживающей снисхождения.
Главные новости
- Сегодня в 11:23Водоводы Екатеринбурга поразил "эффект домино"
- Сегодня в 10:25Там уже был пожар: в УК рассказали о причинах взрыва в доме на Пионеров
- Сегодня в 09:00Свердловчан ждет теплый уик-энд
- 24 января в 19:58"Трехкопеечные" варианты на выборах президента РФ не впечатлили тагильчан
- 24 января в 19:19В Екатеринбурге ограбили банк
Аналитика
Отставной козы пиар-барабанщик
Сказочка от "Уралинформбюро".
"ЖСК Западный-1" и волшебная коробка
В судебном процессе.
Цирковой колледж Владислава Назарова
Ютится в цоколе.