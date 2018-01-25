И не заслуживающей снисхождения.

24 января в Челябинском областном суде коллегия присяжных заседателей вынесла вердикт по делу Алены Чеченевой, которая обвиняется в убийстве полугодовалой дочери.

"По мнению присяжных, снисхождения подсудимая не заслуживает. В ближайшие дни суд удалится в совещательную комнату для постановления приговора", - сообщила "Уралинформбюро" официальный представитель суда Евгения Нациевская.

Преступление было совершено 23 февраля 2015 года в поселке Бреды. На тот момент подсудимой было 22 года. Она нанесла дочери четыре удара по голове, девочка скончалась на месте.

В июле 2015 года Чеченева была признана виновной в убийстве. Ей дали 8 лет колонии общего режима. После вынесения приговора она обратилась в Конституционный суд РФ с жалобой на то, что ей не дали возможности ходатайствовать о рассмотрении дела присяжными. В феврале 2016 года прошение женщины было удовлетворено, а обвинительный приговор отменен.

Ранее по теме:

На Урале мать ждет второй суд за убийство 4-летней дочери