Присяжные признали челябинку виновной в убийстве полугодовалой дочери Сегодня в 11:10
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И не заслуживающей снисхождения.
24 января в Челябинском областном суде коллегия присяжных заседателей вынесла вердикт по делу Алены Чеченевой, которая обвиняется в убийстве полугодовалой дочери.
"По мнению присяжных, снисхождения подсудимая не заслуживает. В ближайшие дни суд удалится в совещательную комнату для постановления приговора", - сообщила "Уралинформбюро" официальный представитель суда Евгения Нациевская.
Преступление было совершено 23 февраля 2015 года в поселке Бреды. На тот момент подсудимой было 22 года. Она нанесла дочери четыре удара по голове, девочка скончалась на месте.
В июле 2015 года Чеченева была признана виновной в убийстве. Ей дали 8 лет колонии общего режима. После вынесения приговора она обратилась в Конституционный суд РФ с жалобой на то, что ей не дали возможности ходатайствовать о рассмотрении дела присяжными. В феврале 2016 года прошение женщины было удовлетворено, а обвинительный приговор отменен.
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