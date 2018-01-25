За сексуальное насилие.

В США вынесен приговор бывшему врачу национальной женской сборной по гимнастике Ларри Нассару. Суд округа Лэнсинг (штат Мичиган) приговорил 54-летнего мужчину к 175 годам лишения свободы за сексуальное насилие и домогательства. Всего его жертвами стали порядка 160 девушек, в том числе олимпийские чемпионки Симона Байлз, Джордин Уибер и Али Райзман, передает CNN.

Подать прошение о досрочном освобождении осужденный сможет только через 40 лет.

Ранее Ларри Нассар признал свою вину по 11 эпизодам, а в ноябре 2017 года в суде округа Ингэм - в том, что домогался еще нескольких несовершеннолетних девушек. Перед вынесением приговора он извинился перед всеми потерпевшими, сообщает "Уралинформбюро".

В 1996-2015 годах Ларри Нассар был спортивным врачом в Университете штата Мичиган, на базе которого тренировалась женская сборная США по гимнастике. Также он был физиотерапевтом команды на четырех Олимпийских играх и достаточно долго работал с юными спортсменками.

В 2016 году полиция нашла в компьютере у медика большой архив детской порнографии. В декабре минувшего года за это преступление суд города Гранд-Рапидс приговорил Нассара к 60 годам заключения.

Еще один суд - в округе Итон - ждет его на следующей неделе.

Стоит отметить, что из-за скандала с Нассаром ушли в отставку бывший президент Федерации гимнастики США Стив Пенни, председатель правления организации Пол Парилья, вице-председатель Джей Биндер и казначей Битси Келли. Также свой пост оставила президент Университета штата Мичиган Лу Анна Саймон.