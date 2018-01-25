Его задержали.

Следователи задержали директора магнитогорского цирка Олега Хотима. Он подозревается в получении взятки, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР пл Челябинской области.

По версии следствия, 24 января Хотим получил 150 тысяч рублей от представителя одной из организаций. В такую сумму было оценено заключение договора на оказание транспортных услуг на сумму 1 миллион рублей.

Ранее подозреваемый получил часть взятки в размере 30 тысяч рублей.

В настоящее время решается вопрос о мере пресечения и предъявлении обвинения Хотиму.