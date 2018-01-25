И обстреливал их машины.

В Калининский райсуд Тюмени направлено уголовное дело в отношении 58-летнего местного жителя и его 20-летнего сына. Мужчин обвиняют в вымогательстве у бизнесменов 4,3 миллиона рублей под угрозой применения оружия. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По данным следствия, отец владел навыками специальной боевой и тактической подготовки. В октябре 2016 года он решил заняться вымогательством у состоятельных лиц. Мужчина систематически обстреливал три иномарки, принадлежащие бизнесменам.

В апреле 2017 года мужчина привлек сына. Молодой человек по телефону потребовал у одного из коммерсантов 300 тысяч рублей, а у другого предпринимателя и его супруги - четыре миллиона рублей. При этом он угрожал применением оружия.

Опасаясь за свою жизнь, женщина с детьми уехала из города, а ее супруг перестал появляться в офисе.

Бизнесмены обратились в полицию, вскоре злоумышленников вычислили. В настоящее время старший из них находится под арестом, младший - под подпиской о невыезде.