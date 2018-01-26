На первом свидании.

В Кунгуре задержан местный житель, подозреваемый в убийстве 18-летней девушки. Студентка пропала 19 января 2018 года. Пермские следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство", сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе краевого СУ СКР.

24 декабря следователи-криминалисты установили подозреваемого в убийстве. Им оказался ранее судимый 34-житель города Кунгур, который показал, где спрятал тело убитой.

В ведомстве рассказали, что девушка познакомилась со злоумышленником в социальных сетях. На первом свидании мужчина убил новую знакомую.

В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение. Следователь готовит ходатайство в суд о его аресте.