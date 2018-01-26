Благодаря которым его нашли.

В Кургане задержали 27 летнего местного жителя по подозрению в грабеже.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе УМВД по Курганской области, преступление было совершено днем 19 января. Молодой человек вошел в магазин и попросил продавца показать ему мобильный телефон стоимостью более 20 тысяч рублей. Когда гаджет оказался у него в руках, злоумышленник пустился наутек.

Сотрудники магазина попытались остановить злоумышленника, но тому удалось убежать. Однако из кармана покупателя выпали два сотовых, принадлежавших ему.

С помощью телефонов полицейские установили личность подозреваемого. Его задержали 24 января. Как выяснилось, ранее он привлекался к ответственности за имущественные преступления. Похищенный смартфон он успел сбыть.

Злоумышленнику грозит до четырех лет лишения свободы.