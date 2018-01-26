×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Курганец во время грабежа потерял два телефона25 января в 15:30

  • Текст

Благодаря которым его нашли.

В Кургане задержали 27 летнего местного жителя по подозрению в грабеже.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе УМВД по Курганской области, преступление было совершено днем 19 января. Молодой человек вошел в магазин и попросил продавца показать ему мобильный телефон стоимостью более 20 тысяч рублей. Когда гаджет оказался у него в руках, злоумышленник пустился наутек.

Сотрудники магазина попытались остановить злоумышленника, но тому удалось убежать. Однако из кармана покупателя выпали два сотовых, принадлежавших ему.

С помощью телефонов полицейские установили личность подозреваемого. Его задержали 24 января. Как выяснилось, ранее он привлекался к ответственности за имущественные преступления. Похищенный смартфон он успел сбыть.

Злоумышленнику грозит до четырех лет лишения свободы.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Отставной козы пиар-барабанщик

Отставной козы пиар-барабанщик

Сказочка от "Уралинформбюро".

"ЖСК Западный-1" и волшебная коробка

"ЖСК Западный-1" и волшебная коробка

В судебном процессе.

Цирковой колледж Владислава Назарова

Цирковой колледж Владислава Назарова

Ютится в цоколе.

Интервью

Инфографика

На Крещение екатеринбуржцы смогут окунуться в 12 купелей

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×