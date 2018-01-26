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В Екатеринбурге за хищение денег "Жилища" задержали экс-мэра Советского района25 января в 15:26

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Действовал "путем угроз и уговоров".

Бывший глава Советского района (Югра) Сергей Удинцев задержан по подозрению в хищении чужого имущества, вверенного виновному. Экс-чиновник до 22 января находился в розыске. Как выяснилось, он скрывался от правоохранителей в Екатеринбурге.

По версии следствия, с декабря 2013-го по январь 2014 года подозреваемый похитил из бюджета муниципалитета 21 миллион рублей, предназначенный для строительства.

"Следствие полагает, что подозреваемый организовал перечисление денежных средств из бюджета в сумме свыше 21 миллиона рублей на расчетный счет Фонда "Жилище", учредителем которого является администрация Советского района, после чего путем угроз и уговоров потребовал от исполнительного директора Фонда перечислить средства на расчетный счет ООО "Отделстрой", откуда деньги были перечислены на счет аффилированной компании", - рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югра.

У сыщиков есть 48 часов на предъявление обвинения подозреваемому и избрание меры пресечения для него.

Стоит отметить, что Удинцев досрочно сложил полномочия главы Советского района в марте 2016 года.

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