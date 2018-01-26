Неудачно.

Калининский райсуд Челябинска вынес приговор влюбленной паре, признав ее виновной в вымогательстве с применением насилия. Мужчина получил два года колонии строгого режима, а женщина отделалась двумя годами условно. Об этом "Уралинформбюро" сообщила старший помощник прокурора Калининского района Оксана Шувалова.

Сожители вступили в сговор с неустановленным лицом. Женщина назначила встречу потерпевшему на съемной квартире. Последнего привез туда ее бойфренд.

Спустя некоторое время в квартиру ворвался третий соучастник. Он притворился разъяренным мужем и потребовал объяснений от несостоявшихся любовников. Лжесупруга "перевела стрелы" на потерпевшего - якобы он до нее домогался.

Тогда злоумышленник потребовал у горе-любовника 60 тысяч рублей. Троица вывезла потерпевшего в квартиру в Красноармейском районе. Его привязали к батарее, избили и под угрозой ножа начали заставлять его взять кредит или занять у родственников.

В конечном счете потерпевший получил перелом носа, черепно-мозговую травму ссадины и кровоподтеки. Однако деньги он отдать не мог - их не было. Спустя некоторое время его отпустили.

Следует отметить, что подсудимая воспитывает грудного ребенка. Ее бойфренд ранее отбывал наказание за особо тяжкое преступление.