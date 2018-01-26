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Ямальца будут судить за избиение приятеля до смерти25 января в 17:21

  • Текст

Труп он вынес в подъезд.

В суд направлено уголовное дело во отношении 35-летнего жителя Салехарда. Он обвиняется в избиении приятеля до смерти, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.

Преступление было совершено в ночь на 5 ноября 2017 года. Двое давних друзей выпивали в квартире на улице Зои Космодемьянской. Они поругались, и обвиняемый жестоко избил приятеля. Избитого он оставил на кухне и ушел спать. Наутро злоумышленник обнаружил бездыханное тело собутыльника. Труп он вынес в подъезд.

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Ямалец до смерти избил друга в подъезде

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