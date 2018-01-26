И выпивку.

32-летнему жителю Перми предъявили обвинение в избиении сторожа до смерти. Он арестован, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Преступление было совершено вечером 12 января в помещении офиса коммерческой фирмы в Индустриальном районе города. Обвиняемый упрекнул 58-летнего сторожа в том, что тот часто приходил на работу пьяный и часто курил. Затем он ударил потерпевшего около десяти раз по голове.

22 января потерпевший скончался в больнице.