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Пермяк избил сторожа до смерти за курение25 января в 17:20

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И выпивку.

32-летнему жителю Перми предъявили обвинение в избиении сторожа до смерти. Он арестован, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Преступление было совершено вечером 12 января в помещении офиса коммерческой фирмы в Индустриальном районе города. Обвиняемый упрекнул 58-летнего сторожа в том, что тот часто приходил на работу пьяный и часто курил. Затем он ударил потерпевшего около десяти раз по голове.

22 января потерпевший скончался в больнице.

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