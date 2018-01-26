Мужчина задержан.

В Ханты-Мансийске таксиста подозревают в насильственные действия сексуального характера. Возбуждено уголовное дело, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югра.

В январе 2018 года местная жительница вызвала такси через приложение "Автолига". На вызов приехал 26-летний подозреваемый. В пути мужчина заблокировал двери автомобиля и направился в безлюдное место. Там он совершил в отношении женщины насильственные действия сексуального характера.

Вскоре подозреваемого задержали сотрудники Росгвардии. Он заключен под стражу.