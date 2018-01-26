И 10 кило марихуаны.

В Пермском крае задержали 41-летнего местного жителя с крупной партией наркотиков.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе краевого ГУ МВД, по месту жительства мужчины обнаружили 10 килограммов марихуаны, пистолет и автомат. Кроме того, в его доме было оборудовано помещение для культивирования конопли. Изъято 134 куста растения.

Уголовное дело возбуждено по статьям "незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств" и "незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия". Мужчина арестован.