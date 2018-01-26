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Задержание директора цирка Магнитогорска попало на видео25 января в 18:23

  • Текст

Мужчина подозревается в получении взятки.

Правоохранители обнародовали видео задержания директора магнитогорского цирка Олега Хотима, подозреваемого в получении взятки. На кадрах запечатлен момент, когда полицейские выбегают из микроавтобуса и кладут мужчину лицом в снег.

По версии следствия, 24 января 2018 года Хотим получил 150 тысяч рублей от представителя одной из организаций. В такую сумму якобы было оценено заключение договора на оказание транспортных услуг на 1 миллион рублей.

Директор цирка был помещен в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании меры пресечения, пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Ранее по теме:
В Магнитогорске директор цирка попался на взятке

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