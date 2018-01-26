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В Югре водитель грузовика пойдет под суд за ДТП с поездом25 января в 19:07

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В результате которого 2 погибли.

Югорские следователи завершили расследование уголовного дела по факту ДТП с грузовиком и поездом. Водитель самосвала предстанет перед судом по обвинению в нарушении ПДД, повлекшем смерть двух человек. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре.

Стоит напомнить, ЧП произошло 9 сентября 2017 года около 11 часов. На 901 километре перегона Мегион-Нижневартовск, на нерегулируемом железнодорожном переезде грузовой автомобиль протаранил движущийся поезд № 346 сообщением "Адлер-Нижневартовск". В результате столкновения 4 вагона были повреждены, обшивка одного из них – разорвана. В результате происшествия 2 человека погибли, 18 человек получили травмы.

По версии следствия, водителя грузовика проигнорировал дорожные знаки, разметку и порядок пересечения железнодорожных путей.

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