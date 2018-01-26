На Южном Урале отец выкрал у матери 6-месячную дочь25 января в 19:44
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Чтобы не платить алименты.
В Челябинской области отец шестимесячной девочки похитил ребенка у матери. Мужчина сделал это, чтобы не платить алименты, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе областного УФССП.
Приставы получили судебный приказ о взыскании с отца девочки алиментов. Но мужчина вместо этого вместе с бабушкой увез ребенка в родную деревню и не отдавал его матери. Женщина обратилась в суд с иском об определении места жительства девочки. Но ребенок все еще был на грудном вскармливании, поэтому суд назначил его проживание с матерью до окончательного рассмотрения иска.
В тот же день должника вызвали в управление. В это время другая группа приставов вместе с матерью, участковым уполномоченным и представителем органа опеки отправилась в деревню. За ребенком отец попросил присмотреть соседей, но они не согласились отдать девочку родной матери.
Представители органов власти смогли убедить этих людей не навлекать на себя уголовную ответственность. Когда соседи отдали грудничка матери, появился отец и бабушка Они попытались вырвать девочку. В дело пришлось вмешаться участковому. Женщину с ребенком увезли из деревни под присмотром приставов.
Теперь должник ответит в суде за воспрепятствование законной деятельности судебных приставов. А его мать – за попытку применения физической силы к приставу.
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