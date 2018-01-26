Почти на 10 лет.

Сургутский горсуд вынес приговор местному жителю, признав его виновным в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Он проведет 9 лет 10 месяцев в колонии строгого режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе югорской прокуратуры.

Подсудимый планировал размещать наркотики в тайниках на территории Сургута. Его поймали с поличным. У мужчины изъяли два кило зелья.