Чтобы ребенок не плакал.

36-летнего жителя Удмуртии признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью 7-месячного сына. Мужчина, будучи пьяным, запер младенца в холодильнике, а затем ударил и выбросил в подполье, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР.

Согласно материалам дела, пьяный мужчина разозлился, услышав плач сына. Он забрал его из рук сожительницы и спрятал в холодильнике. Через некоторое время злоумышленник достал младенца и вернул возлюбленной с требованием успокоить.

Малыш не прекращал плакать. Из-за этого горе-отец ударил его по спине и затылку, а "затем сбросил в подполье со словами, что его место теперь там", говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму.

Суд назначил мужчине 3 года 10 месяцев и 5 дней колонии общего режима.