Пьяный удмурт запер маленького сына в холодильникеСегодня в 10:13
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Чтобы ребенок не плакал.
36-летнего жителя Удмуртии признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью 7-месячного сына. Мужчина, будучи пьяным, запер младенца в холодильнике, а затем ударил и выбросил в подполье, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР.
Согласно материалам дела, пьяный мужчина разозлился, услышав плач сына. Он забрал его из рук сожительницы и спрятал в холодильнике. Через некоторое время злоумышленник достал младенца и вернул возлюбленной с требованием успокоить.
Малыш не прекращал плакать. Из-за этого горе-отец ударил его по спине и затылку, а "затем сбросил в подполье со словами, что его место теперь там", говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму.
Суд назначил мужчине 3 года 10 месяцев и 5 дней колонии общего режима.
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