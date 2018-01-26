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Экс-сотрудники антикоррупционного главка МВД пошли под судСегодня в 10:25

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За фальсификацию доказательств.

В суд передано уголовное дело в отношении бывшего замначальника отдела управления "Б" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Андрея Соболева. Вместе с ним на скамье подсудимых его подчиненный - оперуполномоченный по особо важным делам Сергей Абрамов. Экс-полицейских обвиняют в превышении полномочий с причинением тяжких последствий.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СКР, Соболь и Абрамов через посредника передали пять миллионов рублей двум москвичам, чтобы те совершили мошенничество. Следует отметить, что это была лишь часть оговоренной суммы - всего экс-полицейские планировали отдать 1,2 миллиона долларов. В дальнейшем обвиняемые задержали мужчин и предоставили материалы для привлечения их к уголовной ответственности.

Таким образом злоумышленники улучшали свою отчетность и двигались по карьерной лестнице, добиваясь званий и больших премий.

В результате невиновные находились под арестом более двух лет. В дальнейшем уголовное дело в отношении мужчин было прекращено за отсутствием состава преступления. Следует отметить, что за время содержания под стражей потерпевшие лишились работы, а один из них получил инвалидность.

Потерпевшие заявили исковые требования к обвиняемым на 70 миллионов рублей.

Следует напомнить, что в апреле 2017 года был осужден экс-начальник антикоррупционного главка Денис Сугробов. Он получил 22 года колонии строгого режима.

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