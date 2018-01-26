И выбросы.

Суд вынес приговор экс-директору Красноуральского химзавода Ларисе Губайдуллиной, признав ее виновной в нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах. Ей выписали штраф в размере 70 тысяч рублей, сообщил "Уралинформбюро" руководитель следственного отдела по Кушве свердловского СУ СКР Егор Медведевских.

Установлено, что с 2014 года на предприятии не были созданы условия для надлежащего хранения и утилизации остатков химического производства взрывчатых веществ. В марте 2016 года во время работ по демонтажу промышленного металлического резервуара в атмосферу выделился высотоксичный газ. А спустя год на заводе произошел пожар.

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