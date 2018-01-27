Потерпевший от удара екатеринбургского "очкарика" дал показания26 января в 14:54
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Половины он не помнит.
26 января в Кировском райсуде Екатеринбурга состоялось очередное заседание по делу 22-летнего Владислава Рябухина, которого обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровья кавказцу Сарго Арутюняну. В Интернете молодого человека прозвали "очкариком".
История Владислава получила широкий общественный резонанс. В начале июля худощавый молодой человек вместе с другом приехал выручать девушку, которую не отпускали выходцы из Закавказья. Драку затеяли южане. Они окружили кольцом Рябухина, и один из них - Сарго Арутюнян - ударил его. Владислав нанес ответный удар.
Нападавший упал, и у него случился приступ эпилепсии. Молодой человек оказал ему первую помощь и оставил свой номер товарищам Арутюняна. Спустя некоторое время кавказец написал заявление в полицию. В отношении Владислава возбудили уголовное дело по статье 111 УК РФ.
Перед началом заседания адвокат подсудимого Сергей Колосовский заявил ходатайство о возвращении дела на доследование из-за множества нестыковок. Его поддержала потерпевшая сторона. Защитник Арутюняна заявил, что расследование велось непрофессионально. Однако судья отказал в удовлетворении ходатайства, передает "Уралинформбюро".
В ходе сегодняшего допроса Арутюнян рассказал свою версию того вечера. Он утверждает, что был трезв и пришел в тот момент, когда шли какие-то разборки. Он увидел у товарища покраснение на щеке и "толкнул" Владислава в скулу. "Так как у нас большая разница в весе, для него это мог быть удар, для меня - толчок", - уточнил потерпевший.
Затем Арутюнян увидел перед лицом кулак. Удар пришелся в висок - в область, где у него впоследствии диагностировали перелом. Он долгое время провел без сознания, а затем отправился домой. Наутро его увезли в больницу.
Потерпевший заявил, что много не помнит из-за травмы.
Арутюнян заявил также, что следователь порекомендовала добавить ему новых деталей в события вечера. В частности, она "вложила" в руки Владислава зажигалку - так как "такой удар с руки невозможен".
Адвокаты Владислава уверены, что потерпевший лжет.
В настоящее время начался допрос свидетелей.
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