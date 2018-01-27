×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Потерпевший от удара екатеринбургского "очкарика" дал показания26 января в 14:54

  • Текст

Половины он не помнит.

26 января в Кировском райсуде Екатеринбурга состоялось очередное заседание по делу 22-летнего Владислава Рябухина, которого обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровья кавказцу Сарго Арутюняну. В Интернете молодого человека прозвали "очкариком".

История Владислава получила широкий общественный резонанс. В начале июля худощавый молодой человек вместе с другом приехал выручать девушку, которую не отпускали выходцы из Закавказья. Драку затеяли южане. Они окружили кольцом Рябухина, и один из них - Сарго Арутюнян - ударил его. Владислав нанес ответный удар.

Нападавший упал, и у него случился приступ эпилепсии. Молодой человек оказал ему первую помощь и оставил свой номер товарищам Арутюняна. Спустя некоторое время кавказец написал заявление в полицию. В отношении Владислава возбудили уголовное дело по статье 111 УК РФ.

Перед началом заседания адвокат подсудимого Сергей Колосовский заявил ходатайство о возвращении дела на доследование из-за множества нестыковок. Его поддержала потерпевшая сторона. Защитник Арутюняна заявил, что расследование велось непрофессионально. Однако судья отказал в удовлетворении ходатайства, передает "Уралинформбюро".

В ходе сегодняшего допроса Арутюнян рассказал свою версию того вечера. Он утверждает, что был трезв и пришел в тот момент, когда шли какие-то разборки. Он увидел у товарища покраснение на щеке и "толкнул" Владислава в скулу. "Так как у нас большая разница в весе, для него это мог быть удар, для меня - толчок", - уточнил потерпевший.

Затем Арутюнян увидел перед лицом кулак. Удар пришелся в висок - в область, где у него впоследствии диагностировали перелом. Он долгое время провел без сознания, а затем отправился домой. Наутро его увезли в больницу.

Потерпевший заявил, что много не помнит из-за травмы.

Арутюнян заявил также, что следователь порекомендовала добавить ему новых деталей в события вечера. В частности, она "вложила" в руки Владислава зажигалку - так как "такой удар с руки невозможен".

Адвокаты Владислава уверены, что потерпевший лжет.

В настоящее время начался допрос свидетелей.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Отставной козы пиар-барабанщик

Отставной козы пиар-барабанщик

Сказочка от "Уралинформбюро".

"ЖСК Западный-1" и волшебная коробка

"ЖСК Западный-1" и волшебная коробка

В судебном процессе.

Цирковой колледж Владислава Назарова

Цирковой колледж Владислава Назарова

Ютится в цоколе.

Интервью

Инфографика

На Крещение екатеринбуржцы смогут окунуться в 12 купелей

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×