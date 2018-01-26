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Пермяка отдали под суд за избиение до смерти матери возлюбленнойСегодня в 11:26

В попытке помириться.

В суд передано уголовное дело в отношении 35-летнего местного жителя, который до смерти избил мать своей девушки. Об этом "Уралинформбюро" рассказали в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Преступление было совершено в ноябре 2017 года. Пьяный подсудимый пришел к женщине, чтобы наладить отношения с возлюбленной. Вспыхнула ссора, и мужчина несколько раз ударил мать девушки. Женщина получила тяжелые травмы и скончалась на месте.

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Пермяк до смерти избил мать своей девушки

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1 комментариев из 1 | смотреть все
хи-хи Сегодня в 11:42

мордобой как средство примирения

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