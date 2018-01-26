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Призывавшего к экстремизму в "Одноклассниках" таджика поймали в ЕкатеринбургеСегодня в 12:15

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Мужчина скрывался от суда на родине.

На железнодорожном вокзале Екатеринбурга задержали 36-летнего гражданина Таджикистана, находящегося в межгосударственном розыске за публичные призывы к экстремизму в Интернете.

Согласно материалам экстрадиционной проверки, с марта 2014-го по май 2017 года мужчина добавлял на свою страницу в "Одноклассниках" фото и видео общественно-политических организаций, признанных экстремистскими в Таджикистане. Кроме того, обвиняемый призывал к незаконному митингу по защите своих прав.

Чтобы избежать суда, мужчина сбежал в Россию. Однако и по уголовному законодательству РФ указанные деяния предусматривают до 5 лет лишения свободы, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры,

Сейчас иностранец находится под стражей, решается вопрос об экстрадиции в Таджикистан.

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