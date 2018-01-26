Начальник смены пойдет под суд.

В Заводоуковске перед судом предстанет начальник смены ООО "СКМ- 100". Мужчину обвиняют в нарушении правил охраны труда, из-за чего его подчиненный лишился половины ступни. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

27 сентября 2017 года начальник смены допустил к работе на прессе грузчика-упаковщика, который не прошел нужного обучение. Кроме того, у него не было специальной обуви. Во время работы мужчина поставил ногу на защитное ограждение, и плита пресса при опускании придавила его левую ступню. В результате мужчина получил открытые переломы пальцев с последующей ампутацией.

Начальнику смены грозит до одного года лишения свободы.