В получении взятки.

Директору магнитогорского цирка Олегу Хотиму предъявлено обвинение в получении взятки. Решается вопрос об его аресте, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Хотима задержали с поличным 24 января. По версии следствия, он получил 150 тысяч рублей от представителя одной из организаций за заключение договора на оказание транспортных услуг на 1 миллион рублей.

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Задержание директора цирка Магнитогорска попало на видео

В Магнитогорске директор цирка попался на взятке