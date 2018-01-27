Во время ссоры.

Суд вынес приговор 35-летнему жителю Осинского района, признав его виновным в убийстве. Он проведет 9 лет 8 месяцев в колонии строгого режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Преступление было совершено 26 августа 2017 года в деревне Песьянка. Подсудимый повздорил с односельчанином и два раза пырнул его ножом в грудь. Потерпевший скончался на месте.