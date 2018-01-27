Он получил 2 миллиона.

В Челябинской области сотрудник коммерческой фирмы выступил посредником в передаче крупной взятки полицейскому регионального главка. Речь идет о двух миллионах рублей, которые предназначались на прекращение уголовного дела в отношении сотрудников этой фирмы. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе областного СУ СКР.

По данным следствия, преступление было совершено в декабре 2017 года. Посредник задержан. Решается вопрос об его аресте и предъявлении обвинения.

Что касается полицейского-взяточника, его личность устанавливается. Расследованием занимаются сотрудники регионального УФСБ.