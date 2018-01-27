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Обвиняемого в убийстве подруги и сына пермяка проверят на вменяемость26 января в 15:00

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Ему грозит пожизненное.

Лысьвенца, обвиняемого в убийстве сожительницы и ее 2-летнего сына, проверят на вменяемость. Его направят в краевую психиатрическую больницу. В дальнейшем, если возникнет необходимость, мужчина пройдет обследование в Москве, пишет 59.ru.

Как ранее сообщало "Уралинформбюро", мужчина постоянно ревновал возлюбленную и сомневался, что мальчик его сын. 27 декабря 2017 года во время очередной ссоры злоумышленник задушил сожительницу, открыл вентель газовой плиты, положил рядом подожженную ветошь и скрылся.

Ребенка вынесли из горящей квартиры огнеборцы. Он скончался в карете скорой помощи от отравления угарным газом.

Мужчине грозит пожизненное заключение.

Ранее по теме:
Жителя Лысьвы заподозрили в убийстве сожительницы и 2-летнего сына

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