Ради премии.

В Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении директора одного из домов культуры Чесменского района. Его подозревают в даче взятки, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе областного СУ СКР.

В декабре 2017 года директор ДК дал взятку в сумме 200 тысяч рублей начальнику централизованной бухгалтерии районного управления культуры. За это тот должен был начислить всему коллективу ДК максимальные премии – на общую сумму более 500 тысяч рублей.

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