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На Южном Урале задержали участника узбекской ОПГ26 января в 15:53

  • Текст

Его вышлют домой.

В Челябинской области задержали 51-летнего узбекистанца, которого считают участником банды, укравшей у трех человек две дорогие машины и крупную сумму в валюте.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Южного Урала, в 2014 году в составе банды мужчина обманул троих жителей Андижанской области Узбекистана. У них он украл 24 200 долларов, а также две машины, стоимость в 25 000 и 17 500 долларов.

По результатам проверки принято решение об экстрадиции иностранца на родину. В ближайшее время злоумышленника передадут компетентным органам Узбекистана.

Стоит отметить, что после возвращения домой мужчине может грозить до пяти лет.

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