В пылу ссоры.

В суд направлено уголовное дело в отношении 36-летней жительницы Кургана. Ее обвиняют в убийстве.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Курганской области, женщина с 54-летним сожителем находилась в гостях. Компания выпивала. Между сожителями разгорелась ссора, и женщина два раза ударила его ножом в грудь. Мужчина скончался на месте.

Наутро женщина завернула нож в пакет и выбросила его на улицу.

В настоящее время подсудимая находится под арестом. Она признала вину.