Тюменец сел на 10 лет за убийство молодой жены26 января в 16:34
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Труп он закопал.
Житель Тюмени проведет 9 лет 11 месяцев в колонии строгого режима. Суд признал 27-летнего мужчину виновным в убийстве жены. Кроме того, он должен заплатить 1 миллион рублей в качестве компенсации морального вреда, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области.
Преступление было совершено в ночь на 18 сентября 2017 года в одном из домов на улице Большая Заречная. Подсудимый на почве ревности жестоко избил 27-летнюю супругу. Она скончалась на месте.
Труп женщины злоумышленник вывез в багажнике автомобиля и закопал его в районе деревни Падерино. Затем он несколько дней вел переписку с телефона жены с ее родственниками и коллегами, заверяя, что все в порядке. Однако 30 сентября родные убитой обратились в полицию с заявлением о пропаже женщины.
Следователи установили, что к ее исчезновению причастен супруг, и допросили его в качестве подозреваемого. Он показал место, где спрятал тело.
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