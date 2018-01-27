×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Тюменец сел на 10 лет за убийство молодой жены26 января в 16:34

  • Текст

Труп он закопал.

Житель Тюмени проведет 9 лет 11 месяцев в колонии строгого режима. Суд признал 27-летнего мужчину виновным в убийстве жены. Кроме того, он должен заплатить 1 миллион рублей в качестве компенсации морального вреда, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области.

Преступление было совершено в ночь на 18 сентября 2017 года в одном из домов на улице Большая Заречная. Подсудимый на почве ревности жестоко избил 27-летнюю супругу. Она скончалась на месте.

Труп женщины злоумышленник вывез в багажнике автомобиля и закопал его в районе деревни Падерино. Затем он несколько дней вел переписку с телефона жены с ее родственниками и коллегами, заверяя, что все в порядке. Однако 30 сентября родные убитой обратились в полицию с заявлением о пропаже женщины.

Следователи установили, что к ее исчезновению причастен супруг, и допросили его в качестве подозреваемого. Он показал место, где спрятал тело.

Ранее по теме:
Тюменец забил до смерти супругу и закопал труп

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Отставной козы пиар-барабанщик

Отставной козы пиар-барабанщик

Сказочка от "Уралинформбюро".

"ЖСК Западный-1" и волшебная коробка

"ЖСК Западный-1" и волшебная коробка

В судебном процессе.

Цирковой колледж Владислава Назарова

Цирковой колледж Владислава Назарова

Ютится в цоколе.

Интервью

Инфографика

На Крещение екатеринбуржцы смогут окунуться в 12 купелей

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×