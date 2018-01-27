За домогательства.

В Рязанской области судят 23-летнего мужчину. Его обвиняют в убийстве приятеля.

По данным Life.ru, преступление было совершено в августе 2017 года. Двое друзей пили портвейн. Один из них предложил другому заняться оральным сексом: встал перед другом на колени и начал стягивать с него штаны.

Возмущенный собутыльник схватил топор и начал наносить приятелю удары обухом по голове. Вскоре потерпевший скончался.

Уроженец Иркутской области сам вызвал полицию. Он признал вину и активно сотрудничал со следствием, передает "Уралинформбюро".

Похожая история в тот же период произошла в Москве. Тогда певец Александр Ермак выпивал в гостях у приятеля - уроженца Абхазии. Последний разделся и начал намекать на интим. В ответ Ермак нанес ему 17 ударов ножом.

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