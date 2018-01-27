×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Иркутянин забил топором приятеля-гомосексуалиста26 января в 17:12

  • Текст

За домогательства.

В Рязанской области судят 23-летнего мужчину. Его обвиняют в убийстве приятеля.

По данным Life.ru, преступление было совершено в августе 2017 года. Двое друзей пили портвейн. Один из них предложил другому заняться оральным сексом: встал перед другом на колени и начал стягивать с него штаны.

Возмущенный собутыльник схватил топор и начал наносить приятелю удары обухом по голове. Вскоре потерпевший скончался.

Уроженец Иркутской области сам вызвал полицию. Он признал вину и активно сотрудничал со следствием, передает "Уралинформбюро".

Похожая история в тот же период произошла в Москве. Тогда певец Александр Ермак выпивал в гостях у приятеля - уроженца Абхазии. Последний разделся и начал намекать на интим. В ответ Ермак нанес ему 17 ударов ножом.

Также по теме:
Известного российского певца заподозрили в убийстве гея

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Отставной козы пиар-барабанщик

Отставной козы пиар-барабанщик

Сказочка от "Уралинформбюро".

"ЖСК Западный-1" и волшебная коробка

"ЖСК Западный-1" и волшебная коробка

В судебном процессе.

Цирковой колледж Владислава Назарова

Цирковой колледж Владислава Назарова

Ютится в цоколе.

Интервью

Инфографика

На Крещение екатеринбуржцы смогут окунуться в 12 купелей

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×