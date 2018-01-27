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Южный Урал вошел в ТОП-3 самых криминальных регионов России26 января в 18:12

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Впереди только Москва и Московская область.

Челябинская область вошла в число лидеров по криминальной напряженности в стране. Впереди только Москва и Московская область. Такое заявление сделал на итоговой пресс-конференции начальник регионального полицейского главка Андрей Сергеев, передает "Уралинформбюро".

За 2017 год стражи порядка приняли более 622 тысяч заявлений о происшествиях. Менее 68,5 тысячи случаев вылились в уголовные дела, по 64 тысячам сообщений были получены отказы в возбуждении уголовных дел. О судьбе остальных заявлений руководитель главка умолчал.

Раскрыто 37 тысяч преступлений, в том числе 7500 тяжких и особо тяжких. Изъято 150 килограммов наркотиков, что вдвое превышает аналогичный показатель 2016 года. При этом количество преступлений, связанных с незаконным оборотом зелья, выросло на 43,4%.

На 20% участились преступления в сфере суррогатного алкоголя, выявлено более 200 тысяч литров "паленки".

На 17,4% увеличилось число экономических преступлений. Кроме того, южноуральцы стали чаще распускать кулаки во время ссор и грозить друг другу расправой.

Преступность в коммунальной сфере увеличилась на 62,5% - в основном за счет незаконных действий должностных лиц.

Самый высокий рост - в 5,3 раза - отмечен по преступлениям, совершенным в составе ОПГ. Сергеев объяснил это расследованием дела в отношении банды детских сутенеров и насильников. Семеро южноуральцев принуждали 26 несовершеннолетних к занятиям проституцией. Обвинение участникам ОПГ предъявлено по 350 эпизодам.

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