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Южноуралец убил жену табуретом и спрятал труп в скотомогильнике26 января в 17:44

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Вину отрицает.

Челябинский облсуд вынес приговор жителю Аргаяшского района, который жестоко расправился с супругой. Он проведет в колонии строгого режима 9 лет 6 месяцев, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе южноуральской прокуратуры.

Преступление было совершено еще в июне 2014 года в деревне Камышевка. Злоумышленник избивал женщину табуретом до тех пор, пока она не скончалось. Труп он спрятал в скотомогильнике в надежде, что его никогда не найдут.

Чтобы избежать наказания, мужчина обратился в полицию с заявлением о пропаже супруги. В ходе проверки была установлена его причастность, но он не признал вину. Аргаяшский суд отправил мужчину за решетку, но тот обжаловал приговор и просил его оправдать.

Апелляционная инстанция облсуда оставила жалобу без удовлетворения. Приговор вступил в силу.

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