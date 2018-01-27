На 2 месяца.

26 января Центральный райсуд Челябинска арестовал на 2 месяца директора магнитогорского цирка Олега Хотима, обвиняемого во взяточничестве. Он пробудет в СИЗО до 25 марта 2018 года, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе суда.

"Суд сделал вывод о том, что Хотим может скрыться от следствия, в том числе за пределы РФ, чтобы избежать возможного наказания. Он является гражданином республики Беларусь, имеет там близких родственники, к которым стабильно выезжает", - отметили в пресс-службе.

Олега Хотима задержали 24 января при получении 150 тысяч рублей от представителя одной из организаций. Взятка предназначалась для заключения договора на оказание транспортных услуг.

Ранее по теме:

Директору магнитогорского цирка предъявили обвинение

Задержание директора цирка Магнитогорска попало на видео