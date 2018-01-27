За год.

В Ленинский райсуд направлено уголовное дело в отношении 40-летней местной жительницы - директора агентства недвижимости. Женщину обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловской прокуратуры.

По данным следствия, подсудимая брала в долг у знакомых, обещая вернуть с большим процентом или помочь купить квартиру по цене ниже рыночной.

С июля 2014 по октябрь 2015 года обвиняемая обманула 7 человек. Ущерб составил 12,2 миллиона рублей.

Женщина вину не признала. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.