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Екатеринбурженка похитила у знакомых 12 миллионов26 января в 18:56

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За год.

В Ленинский райсуд направлено уголовное дело в отношении 40-летней местной жительницы - директора агентства недвижимости. Женщину обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловской прокуратуры.

По данным следствия, подсудимая брала в долг у знакомых, обещая вернуть с большим процентом или помочь купить квартиру по цене ниже рыночной.

С июля 2014 по октябрь 2015 года обвиняемая обманула 7 человек. Ущерб составил 12,2 миллиона рублей.

Женщина вину не признала. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.

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