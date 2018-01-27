Он был пьян.

В суд направлено уголовное дело в отношении 38-летнего жителя Губахи. Он обвиняется в угрозе убийством и незаконном лишении свободы.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, преступление было совершено в ноябре 2018 года. Пьяный мужчина поссорился с 62-летней матерью и жестоко избил ее. Он угрожал женщине физической расправой и приставлял к горлу нож.

Затем злоумышленник забрал у матери ключи от квартиры, сотовый телефон и запретил покидать жилище. Женщина провела в заточении 5 дней. Не выдержав, она попросила через балкон прохожих о помощи. Неравнодушные люди вызвали слесаря, который вызволил женщину.