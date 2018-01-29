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Мужчины с ножом пытались ограбить сауну в ЕкатеринбургеСегодня в 07:49

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Они задержаны.

Двое мужчин пытались ограбить сауну на улице Гурзуфской в Екатеринбурге. Происшествие случилось в ночь на 28 января, сообщили "Уралинформбюро" в службе спасения "Сова".

Зайдя в сауну, налетчики представились клиентами. После короткой беседы с администратором они зажали женщине рот и приставили к горлу нож.

"Мы говорят, тебя убивать сейчас будем, давай всю выручку, хорошо, что кнопку успела нажать", - рассказала пострадавшая. По ее словам, мужчины намеревались избивать ее баллонным ключом, если она не отдаст деньги. Но наличных средств в кассе не было, налетчикам пришлось довольствоваться техникой – телевизором и планшетным компьютером.

Впрочем, скрыться с добычей им не удалось – на место вовремя прибыли сотрудники охранного предприятия. Администратор к этому моменту сумела забаррикадироваться в подсобке.

"Злоумышленники, поняв, что находятся в безвыходном положении, сами открыли дверь. Они были задержаны, и в дальнейшем переданы полиции", - пояснил один из охранников.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.162 УК РФ (разбой), добавили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

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