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Казахстанская пенсионерка получила 19 лет за торговлю наркотикамиСегодня в 09:46

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И руководство ОПГ.

Пенсионерка из Костанайской области (Казахстан) получила 19 лет тюрьмы за торговлю наркотиками. Суд признал 61-летнюю женщину главарем банды, которая около года снабжала Костанай и Рудный героином, передает "Уралинформбюро".

В доме осужденной нашли более 3 килограммов наркотика, приспособление для фасовки и несколько десятков мобильных телефонов, использовавшихся для конспиративной связи с реализаторами. Кроме того, у пенсионерки обнаружили оружие: револьвер, ружье и боеприпасы.

По данным "Костанайских новостей", вместе с пожилой дамой на скамье подсудимых оказались еще 10 человек, в том числе 5 женщин. Многие из фигурантов дела уже были судимы и страдают от наркотической зависимости.

Приговор не вступил в законную силу. По сведениям местных СМИ, подсудимые наверняка будут его обжаловать - в ходе процесса наркоторговцы жаловались, что полицейские "навешали им лишнее".

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